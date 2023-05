Ausstellung in Grevenbroich Wüstenträume in der Langwadener Klostergalerie

Daraus aufgetaucht finden die Besucher dann im ersten Obergeschoss abstrahierte Wüstenlandschaften in all ihrer Vielfalt: Mal wird die Sahara in die kräftig rot-orangenen Farben des Sonnenauf- oder -untergangs getaucht, mal widmet sich Tillmanns den Details: Etwa, wenn sie in ihren Bildern den Fokus auf urzeitliche Wasserlilien legt, die ihren Abdruck auf Steinen am Flussbett hinterlassen haben oder auf Fossilien, die noch heute in der Sahara zu finden sind. In anderen Bildern tauchen bizarre Felsformationen auf. „Die Wüste verändert sich ständig, deswegen reise ich immer wieder gerne an die gleichen Orte“, erzählt Tillmanns. An einer weiteren Wand lässt die Künstlerin in ihren Bildern farbgewaltige Flammen auflodern. Die Künstlerin freut sich, dass sie an einem so besonderen Ort ausstellen kann. Zur Vernissage wird Prior Bruno einen spirituellen Impulsvortrag zu den Bildern halten, auch Kurator Robert Jordan wird einen Vortrag halten.