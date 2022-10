Brauchtum in Grevenbroich : Guido Holthausen ist Kronprinz der Elfgener Schützen

Brauchtum in Grevenbroich

Elfgen Der Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen hat ein neues Kronprinzenpaar: Guido und Manuela Holthausen werden am 6. Oktober nächsten Jahres die amtierenden Regenten Thomas und Jessika Paschke ablösen.

Guido Holthausen hat den Beruf des Malers und Lackierers erlernt und ist heute bei einer Düsseldorfer Firma beschäftigt. Der begeisterte Camper und Fan der Gladbacher Borussen gehörte 17 Jahre dem Tambourkorps „Quirinusklänge Neuss“ an. Seit drei Jahren ist er Mitglied des BSV Elfgen-Belmen und marschiert in den Reihen der „Schwarzen Husaren“, die mit vier Aktiven zu den kleineren Zügen des Regiments zählen. Etliche Mitglieder des Bürgerschützenvereins haben dem Zug bereits ihre Unterstützung zusagt.

Kronprinzessin Manuela ist im Johanniterzentrum in Kaarst als Betreuungsassistentin tätig, auch sie schwärmt für das Campen. Das Paar ist seit 2021 verheiratet. Beide wohnen in der Neusser Innenstadt – deshalb wird in Elfgen gerade intensiv nach einem Standort für die künftige Königsresidenz gesucht.