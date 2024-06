Pokal nach dem Volkslauf in Grevenbroich Kinder der Grundschule St. Martin knacken Schul-Rekord beim Citylauf

An der Grundschule St. Martin ist das offensichtlich gelungen. Das Team um Schulleiterin Susanne Jacob hatte für die Teilnahme am Citylauf geworben, wie auch in den vergangenen Jahren. Für den Einsatz und die bemerkenswerte Teilnehmerzahl hat Bernd Juckel der Schule nun einen Pokal und eine Urkunde überreicht. Das soll noch einmal einen Motivationsschub bringen, sich vielleicht auch im kommenden Jahr wieder in großer Zahl an dem Volkslauf zu beteiligen.