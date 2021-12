Bauarbeiten in Kapellen : Grundschul-Klassen sollen mobile Luftfilter erhalten

Kapellener Grundschulklassen sollen mit mobilen Luftfiltern ausgerüstet werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kapellen Die provisorisch eingerichteten Klassenräume sollen laut CDU mit den Geräten ausgestattet werden, da diese nur eingeschränkt belüftet werden könnten. Was dazu im Ausschuss beschlossen wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Forderung der CDU, die Container-Klassen an der Kapellener Grundschule mit Luftfiltern auszurüsten, passierte zwar jetzt den Schulausschuss – doch der hatte keine Entscheidungsgewalt. Denn wie den Politikern zwischenzeitlich deutlich gemacht wurde, fallen Luftfilter nicht in den Zuständigkeitsbereich des Rathauses, sondern in den der Stadtbetriebe (SBG). In deren Zentrale soll nun über das Begehren der Union befunden werden.

Die provisorisch eingerichteten Klassen könnten wegen der Bauarbeiten auf dem Kapellener Schulhof nur eingeschränkt gelüftet werden, argumentiert die CDU. Zwar bestehe die Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, doch dann würde der Baulärm die Arbeitsbedingungen für Schüler und Lehrkräfte zusätzlich erschweren. Angesichts der Corona-Pandemie sei es angebracht, diese Klassenräume mit mobilen Luftfiltern auszurüsten.

Im Schulausschuss stellte Erika Voets die Frage, ob es sinnvoll sei, bevorzugt die Container mit Luftfiltern auszustatten. „Denn es gibt andere Klassenräume, die viel näher an dem zu erwartenden Baulärm liegen. Dort sollten die Filter zuerst eingebaut werden“, regte die Sachkundige Bürgerin der FDP an. Grundsätzlich sei es ratsam, sämtliche Klassen, die in Richtung Baustelle liegen, entsprechend technisch auszurüsten.

Michael Heesch wird den Antrag der CDU nun an die Stadtbetriebe weiterleiten, inklusive des von der FDP formulierten Vorschlags. Der Schuldezernent will sich dabei – wie er sagte – einer „rheinischen Lösung“ bedienen, indem er SBG-Vorstand Monika Stirken-Hohmann direkt anschreibt und ihr das Anliegen des Gremiums mitteilt. „Natürlich in der Hoffnung, dass es so schnell wie möglich auf die Tagesordnung gelangt“, sagte Heesch.

Sollte der Antrag positiv beschieden werden, müssen die Luftfilter nicht aus dem städtischen Etat bezahlt werden. „Die Finanzen liegen bei den Stadtbetrieben“, so Heesch.

(wilp)