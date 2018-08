Grevenbroich: Gruissemer fordern schnelles Internet

Gruissem Schon seit über zwei Jahren bemühen sich die Gruissemer bei der Deutschen Glasfaser um schnelles Internet. Obwohl die erforderliche Nachfrage-Quote im Dorf mehr als erfüllt wurde, hat das Unternehmen noch nicht reagiert.

Was die Internet-Geschwindigkeit im Dorf betrifft, findet René Michels nur ein Wort: „Katastrophal“. Und es gibt wohl kaum jemanden in Gruissem, der ihm da widersprechen möchte. Mit etwas Glück seien maximal sechs Megabit pro Sekunde (Mbit/s) drin – „aber das ist schon das allerhöchste der Gefühle“, berichtet der 39-Jährige. An Wochenenden seien um drei Mbit/s fast schon normal. Kein Wunder, dass die Gruissemer mit etwas Neid auf die anderen Orte in Grevenbroich blicken, in denen mit 100 Mbit/s und schneller durchs Netz gesurft werden kann.