Kolumne Gesundes zur Fastenzeit : Grünes Gemüse gegen Osteoporose

Rezept

Zutaten für 4 Portionen:

1 Lauchstange in Ringe und 250 g Champignons blättrig schneiden, in 2 EL Öl andünsten. 300 g Grünkernschrot in 1 l Gemüsebrühe zu einem dicken Brei quellen lassen. Beide Massen mit 2 bis 3 Eiern, 2 EL Buchweizenmehl, 2 EL Quark, Salz, gehackter Petersilie, Kresse, Liebstöckel und Estragon vermischen. Masse in eine gefettete Auflaufform füllen und bei mittlerer Hitze 30 Minuten im Ofen zugedeckt backen.

1 Becher saure Sahne, 1 bis 2 Eier, geriebenen Emmentaler vermischen, über den Auflauf geben und ohne Deckel überbacken.

4 Fenchelknollen putzen und der Länge nach halbieren, in Salzwasser mit etwas Zitronensaft ca. 30 Minuten kochen.

Aus 2 Bechern Joghurt, 100 g Quark, 1 EL Tomatenketchup, Zitronensaft, Pfeffer, Tabasco eine Soße rühren, 2 EL gehackte Kräuter und 2 hartgekochte Eier unterheben. Die pikante Soße zum Fenchel reichen.