Politik in Grevenbroich Grüne wollen kommunale Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien

Das neue Bürgerenergiegesetz und Fördermittel in Höhe von 60 Millionen Euro zum Fotovoltaik-Ausbau auf kommunalen Dächern im Rheinischen Revier würden einen „großen Wurf“ ermöglichen, meint Peter Gehrmann. Der Fraktionsvorsitzende regt an, dass im Rahmen einer „Kommunalen Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien“ Projekte gebündelt und vorangetrieben werden sollen. Die Nachbargemeinde Rommerskirchen liefere mit der „Roki Solar GmbH“ eine Blaupause für forciertes Vorgehen. Der Antrag der Grünen wird nun in die städtischen Haushaltsberatungen eingebracht.