Parteispitze in Grevenbroich : Grüne wählen neuen Parteivorstand

Grevenbroich Christa Neef-Niedermeier und Hendrik Poßberg bilden jetzt die Doppelspitze der Partei in Grevenbroich. Sie folgen auf Swenja Krüppel und Peter Gehrmann. Welche Ziele sich die „Neuen“ gesetzt haben.

Zu Letzterem haben sich die Grünen bei ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend klar positioniert: „Auf den vorhandenen Flächen des RWE muss zukunftsgerecht neues Gewerbe angesiedelt werden“, betont Poßberg. „Die Umwandlung der Kraftwerksflächen in eine Denkmal-Landschaft ist mit den Grünen nicht machbar.“

Das machte auch Peter Gehrmann bei dieser Gelegenheit deutlich: „In der Ratskooperation findet die Schaffung einer zweiten Zeche Zollverein in Frimmersdorf keine Unterstützung“, betonte der Fraktionschef nach Gesprächen mit der SPD und Mein Grevenbroich. Vielmehr sollten das Kraftwerk und die Arbeit im Tagebau mittels Virtueller Realität (VR) erfahrbar gemacht werden. Das Museum der niederrheinischen Seele biete sich dafür an. In Frimmersdorf, so die Position der Grünen, „soll nachhaltiges Gewerbe entwickelt werden“.