Zugverkehr in Grevenbroich Grüne stellen Weiterbetrieb der RB39 durch Vias in Frage

Die Grünen kritisieren, dass Düsseldorf – abgesehen von wenigen Ausnahmen – erneut nicht bedient werde und die Züge stattdessen in Neuss starten und enden würden. Das sei vor allem für Fahrten von Düsseldorf aus problematisch. „Verlängert sich die Fahrtzeit durch das Umsteigen in Neuss in den Hauptzeiten schon planmäßig um durchschnittlich knapp zehn Minuten, kommt es besonders dicke, wenn der Zubringerzug aus Düsseldorf Verspätung hat“, sagt Detlef Flintz. „Dann ist der Anschluss in Neuss in aller Regel weg – und aus zehn werden mindestens 30 Minuten mehr.“