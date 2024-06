Evangelische Gemeinde Wevelinghoven Grüne Oase an der historischen Kirche

Der dritte, gleich nebenan liegende Abschnitt heißt „Begegnung“. Dort laden nun zwei Bänke in der Nähe eines neu in die Erde gesetzten Flügelnussbaums zum Verweilen ein – und zum Blick auf neugestaltete Beete, die mit klimaresistenten Pflanzen bestückt wurden. Was deren Bewässerung angeht: Da die Anlage einer Zisterne im Umfeld der denkmalgeschützten Kirche nicht möglich war, wurde ein Brunnen gebaut, der in heißen Sommermonaten reichlich Wasser spenden soll. Was noch fehlt: „Wir würden auf dieser Fläche gerne noch ein Kunstwerk aufstellen, eine Skulptur“, sagt die Pfarrerin. Spenden für dieses Vorhaben werden gerne gesehen.