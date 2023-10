Ortsverband Grevenbroich Grüne kritisieren „unnötige Diskussion“ um Kraftwerk Neurath

Die Option, die Blöcke über den 31. März 2024 hinaus ein weiteres Jahr am Netz zu halten, habe Habeck als Folge des Angriffs auf die Kostenpflichtiger Inhalt Ukraine bereits im Oktober 2022 gezogen. Die Prüfung erfolge verabredungsgemäß. Flintz: „Ich möchte nicht wissen, wie viel Kritik auf Habeck einprasseln würde, täte er das gerade nicht.“ Bis Ende des Jahres soll die Bundesregierung Zeit haben, sich zu entscheiden. Tatsächlich ist die Option der Laufzeitverlängerung für besagte Blöcke auch in der Ende September vorgestellten Braunkohle-Leitentscheidung verankert worden. Alternative wäre die Überführung in die Reserve.