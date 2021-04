Das sagt die Basis in Grevenbroich : Grüne halten Baerbock für die richtige Kandidatin

Das sagt die Basis in Grevenbroich

Grevenbroich Die Grünen in Grevenbroich zollen Robert Habeck Respekt – und stellen sich hinter Annalena Baerbock, die die Partei am Montag ins Rennen um die Kanzlerschaft geschickt hat. Die Grünen versprechen sich viel von der 40-Jährigen, die „sich mit dem realen Leben“ auskenne.

Die Grevenbroicher Grünen stehen hinter ihrer Co-Bundesvorsitzenden, die die Partei am Montag offiziell ins Rennen um die Kanzlerschaft geschickt hat: Die Stadtverbandsvorsitzenden Peter Gehrmann und Swenja Krüppel halten die 40-jährige Annalena Baerbock für die richtige Kandidatin.

Die Nominierung Baerbocks, die sich zuvor quasi geräuschlos auch mit ihrem Kollegen Robert Habeck geeinigt hatte, zeige Gehrmann zufolge, wie man Kandidaten aufstellt. „Annalena Baerbock sticht als Mutter hervor. Sie weiß, was es heißt, Kinder zu betreuen und mit welchen Belastungen Familien heute leben müssen: Sie kennt sich mit dem realen Leben aus“, sagte Gehrmann am Montag und schlug eine Brücke zur neuseeländischen Regierungschefin: Premierministerin Jacinda Ardern amtiert seit Oktober 2017 und wurde im Herbst für weitere drei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Sie ist ebenfalls 40 Jahre alt und Mutter.