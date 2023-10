Politik in Grevenbroich Grüne sind für Container-Dorf auf Lange-Walker-Areal

Die Grünen weisen darauf hin, dass in den nächsten Monaten mehr als 600 geflüchtete Menschen zusätzlich in Grevenbroich untergebracht werden müssen. Zurzeit gebe es nur noch 70 freie Plätze in den Unterkünften; voraussichtlich im Dezember würden alle Betten belegt sein. „Wohncontainer sind jetzt die einzige Möglichkeit, die notwendigen Unterkünfte kurzfristig bereitzustellen“, sagt Gehrmann.