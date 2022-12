Krankenhaushilfe in Grevenbroich „Grüne Damen“ sind wieder im Einsatz

Was motiviert die „Grünen Damen“, denen sich auch Herren anschließen dürfen? „Als unsere Kinder aus dem Haus waren, fühlte ich mich nicht mehr so gebraucht“, erzählt Dagmar Zolke. Ein Krankenhausaufenthalt der Mutter brachte sie damals in Kontakt mit der CKH, in der sie nun seit fast 17 mitarbeitet. Wie bei ihr war es auch bei Franziska Zimmermann der Wunsch, sich ehrenamtlich zu engagieren.