Großübung der Retter aus Grevenbroich 60 Feuerwehrleute proben den Ernstfall in einem Kapellener Unternehmen

Kurz nach 10 Uhr am Samstagmorgen schrillte der Alarm bei Haupt- und Ehrenamtlern der Grevenbroicher Feuerwehr. In einem Gewerbegebiet an der Talstraße in Kapellen habe die Brandmeldeanlage angeschlagen, zudem hätten Passanten eine erhebliche Rauchentwicklung auf dem Gelände beobachtet. Für die Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Löscheinheiten aus Kapellen, Wevelinghoven und Hemmerden bedeutete das den Auftakt zu einer mehrstündigen Einsatzübung.