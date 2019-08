Kostenpflichtiger Inhalt: Industriegebiet Ost in Grevenbroich : Großes Lidl-Lager in der Stadt geplant

Schon seit 30 Jahren gibt es das Lidl-Lager an der Lise-Meitner-Straße. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Grevenbroich Der Discounter will sich in Grevenbroich vergrößern. Der Grundstücksausschuss befürwortete jetzt den Bau eines neuen Lagers für Trocken- und Kühlware an der Lilienthalstraße. Vertragsunterzeichnung soll im September sein.