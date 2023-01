Firmen an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Großes Interesse an erster Job-Börse

Was passiert nach der Schule?“ Unter diesem gleichsam unverfänglichen wie alarmistisch klingenden Titelzusatz startete am Freitag die erste Ausbildungsbörse „Fit for work“ an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Dabei ist Alarm nicht geboten. Der Arbeitsmarkt hat sich im Zuge des Fachkräftemangels zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. So stellt sich heutzutage weniger die Frage nach dem „Quo vadis, liebe Schülerin, lieber Schüler“.