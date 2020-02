Brauchtum in Grevenbroich : Großes Fest für das Schützenkönigspaar

Brauchtum in Grevenbroich

Grevenbroich Der traditionsreiche Karnevalsverein „Erftgrafen“ verzichtet in diesem Jahr auf einen Zugkönig, um ganz auf die Schützenkönigswürde zu konzentrieren. Highlight ist ein großer Ehrenabend.

Der Grevenbroicher Grenadierzug „Erftgrafen“ feiert am kommenden Samstag seinen traditionellen Königsehrenabend. Für den Schützenverein mit langer Tradition ist es in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest. Denn der Abend wird zu Ehren von Marco und Andrea Borgwardt ausgerichtet. In diesem Jahr gibt es bei den „Erftgrafen“ keinen Zugkönig, um sich voll und ganz auf die Schützenkönigswürde zu konzentrieren. Das Königspaar ist seit September im Amt und hat seitdem mehr als 40 offizielle Termine wahrgenommen. Der Königsehrenabend der „Erftgrafen“ dürfte dabei ein ganz besonderer Moment sein.