Flohmarkt in Grevenbroich : Kindertrödelmarkt ist ein Erfolg

Grevenbroich Mit dem Markt sollten die Besucher auch ins Museum und in die Stadtbücherei gelockt werden.

Das einzige Störende war der heftige Wind, der an so manchem Stand zerrte. Ansonsten herrschte Zufriedenheit vor. So hatte zum Beispiel Denise von Pluto alles aussortiert, was ihrem sechsjährigen Sohn und der zweieinhalbjährigen Tochter nicht mehr passt. Das Angebot wurde ergänzt durch selbstgebastelte Türschilder mit Aufschriften wie „Kleiner Prinz“. Obwohl sie die Preise niedrig angesetzt hatte, versuchten einige bedürftige Familien aber doch kräftig zu feilschen. Die Einnahmen wird die junge Mutter in neue Sachen investieren, wobei es sich durchaus auch um Second-Hand-Ware handeln kann.