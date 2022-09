Nach Vandalismus in Grevenbroich : Großer Einsatz für kleines Idyll in Allrath

Allrath Nachdem die hölzerne Sitzbank am Fuße der Vollrather Höhe vor einigen Monaten von Unbekannten aus der Verankerung gerissen worden war, ist nun eine neue Sitzbank aufgebaut worden – auch mit Hilfe der Sparkasse Neuss.

Kaum eine Sitzbank in Grevenbroich hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie jene an der Bongarder Straße nahe des Allrather Friedhofs: Von der Bruderschaft gestiftet, war sie von Randalierern vier Monate nach dem Aufbau samt Betonfuß aus der Verankerung gezogen, auf die Vollrather Höhe geschleppt und zerstört worden – ein Fall von Vandalismus, der im Dorf für Kopfschütteln gesorgt hat. Dann aber konnte der Allrather Philipp Bolz (SPD) die Sparkasse Neuss überzeugen, dem Ort eine neue „Bank“ zu schenken. Das Kreditinstitut hatte vor einigen Monaten den Geldautomaten in Allrath aus Sicherheitsgründen abgebaut. Nun stiftete die Sparkasse den Ersatz für die zerstörte Sitzbank – und fast der ganze Ort zog an einem Strang, um das kleine Idyll neben dem Wegekreuz am Fuße der Vollrather Höhe wieder herzurichten.