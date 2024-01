Verein sammelt Anmeldungen TV Germania Gustorf plant großen Trödel im Dorf

Der Turnverein Germania Gustorf will in diesem Jahr eine Aktion aufgreifen, die vielerorts in den vergangenen Jahren zum Trend geworden ist: Geplant ist ein großer Dorftrödel – und zwar dezentral. Ins Visier nimmt der Verein den Feiertag am 1. Mai, 11 bis 16 Uhr. In dieser Zeit sollen Privatleute all das, was sie selbst nicht mehr benötigen, beispielsweise in ihren Hauseinfahrten verkaufen. Der Clou: Das Doppeldorf Gustorf/Gindorf könnte so zu einer „Trödelmeile“ werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich entsprechend viele Haushalte beteiligen.