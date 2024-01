Ergebnis der Elternbefragung 2023 liegt vor Großer Bedarf an U3-Plätzen in Tagesstätten

Drei neue Kindertagesstätten mit insgesamt 330 Plätzen sollen bis zum Ende des Jahres in Grevenbroich an den Start gebracht werden – alle tauglich auch für Unter-Dreijährige. Dass diese Kitas dringend benötigt werden, bestätigt eine Aktion des Jugendamtes, das den Betreuungsbedarf von Familien mit Kindern per Fragebögen ermittelt hat.