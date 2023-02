Kleidung und Spielzeug in Grevenbroich Großer Andrang beim ersten Kindertrödelmarkt nach Corona

Schon als der NGZ-Kindertrödelmarkt um 11 Uhr eröffnet wurde, stand fest, dass er ein voller Erfolg werden würde: Eine mehr als 200 Meter lange Schlange von Besuchern hatte sich gebildet – bei sonnigem, aber kaltem Wetter. Schnell herrschte großes Gedränge in dem sehr gut beheizten Zelt am Torfstecherweg in Gustorf.