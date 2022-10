Brandgeruch in Neurath löst Stadtalarm aus : Großeinsatz nach Feuermeldung in Flüchtlingsunterkunft

Die Flüchtlingsunterkunft an der Buchholzer Straße musste in der Nacht geräumt werden. F oto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Neurath Aufregung in der Nacht zu Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft an der Buchholzer Straße in Neurath: Bewohner hatten gegen 0.35 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und alarmierten die Feuerwehr.

Die Kreisleitstelle in Neuss löste daraufhin unter dem Stichwort „Feuer in Heim“ Stadtalarm für die Grevenbroicher Feuerwehr aus. Verletzt wurde niemand.

Als die ersten Kräfte an der Flüchtlingsunterkunft eintrafen, wurde der betroffene Bereich sofort in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst evakuiert. „Alle Räumlichkeiten und eine angrenzende Lagerhalle wurden anschließend von unseren Einsatzkräften kontrolliert“, schildert Feuerwehrsprecher Sebastian Draxl. „Es konnte weder ein Feuer noch ein Brandgeruch festgestellt werden.“ Unklar bleibt, was die Ursache für den Alarm war, den die Bewohner der Unterkunft auslösten.

Der Einsatz der Rettungskräfte konnte gegen 1.15 Uhr beendet werden. Beteiligt waren alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter für den Rettungsdienst im Rhein-Kreis Neuss.

In der Unterkunft an der Buchholzer Straße in Neurath, die vor einigen Monaten in den Räumen des ehemaligen RWE-Bohrbetriebs eingerichtet wurden, sind unter anderem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht.

(NGZ)