Denkmalschutz in Grevenbroich Große Teile von Frimmersdorf II sollen Denkmäler werden

Das Werkstattverfahren zur Zukunft von Frimmersdorf II ist kurz vor Jahresschluss in die dritte und entscheidende Runde gegangen. Dabei wurde festgelegt, welche Gebäude des 1955 in Betrieb gegangenen und 2021 endgültig vom Netz genommenen Kraftwerks künftig in die Denkmalliste eingetragen werden könnten. Die endgültige Entscheidung darüber ist aber noch nicht getroffen worden. Warum, das wollen die Beteiligten – darunter die Stadt, der Landschaftsverband Rheinland, das NRW-Heimatministerium und RWE Power – zu Beginn des neuen Jahres mitteilen. Unsere Redaktion sagt noch im alten Jahr, wohin die Reise gehen soll.