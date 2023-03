Turnier in Grevenbroich Große Resonanz der Kegler beim traditionellen Winterturnier

Im Brauhaus en dr‘ Post trafen sich die Keglerinnen und Kegler am Samstagabend zum geselligen Beisammensein. Dietmar Gansen ist nicht nur der Vorsitzende der Keglergemeinschaft Gustorf-Gindorf, er hatte auch das Turnier für sich entschieden mit stolzen 100 Holz. Gansen gehört dem Kegelclub „Mer lasse se stonn“ an. Der 62-Jährige gab sich bescheiden: „Glück gehört auch dazu.“ Er hatte bereits 2016 das Turnier gewonnne. Er kegelt manchmal auf der Sportkeglerbahnen an der Jahnstraße in Neuss. Worauf es aus seiner Sicht ankommt: „Man muss eine gerade Kugel auf die Bahn bringen, entweder links oder rechts aufgesetzt.“ Und noch ein Tipp: „Es kommt auch auf die Konzentration an – man muss abschalten können.“ Platz zwei belegte Torsten Speck vom Kegelclub „Schärpe ungetaufte Jonge“ mit 91 Holz. Auf Platz drei kam Achim Druf vom Camelclub mit 89 Holz. Bei den Herren kam der Camelclub auf Platz eins, gefolgt von den Schärpe ungetaufte Jonge und dem Kegelclub Vorsicht Kugel 1. Sind die Frauen im Kegeln schlechter als die Männer? Tatsache ist, dass sie schlechtere Ergebnisse erzielen. Gewinnerin Tanja Bronneberg von „Mer lasse se stonn“ kam auf 78 Holz, während es Dietmar Gansen (62) mit 100 Holz ganz oben auf das Treppchen schaffte. Andrea Schlaven (De Schwemmboxe) und Helga Schnorrenberg (Wilde 16) wurden Zweite und Dritte.