Stadtbücherei Grevenbroich Große Resonanz beim Sommerleseclub

Am Stand für die – alkoholfreien – Cocktails gab die kommissarische Büchereileiterin Sarah Schepers Getränke aus. „In diesem Jahr haben 130 Kinder etwa von fünf bis 15 Jahren beim Sommerleseclub mitgemacht, doppelt so viele wie 2022“, erzählt sie. Der Club soll zum Lesen begeistern, die Kids erhalten für die gelesenen Bücher oder die gehörten Hörbücher je einen Stempel, ebenso wie für Veranstaltungen wie Gaming oder den MINT-Detektiv-Club, bei dem ein Übeltäter überführt wurde und dafür mehrere Experimente, etwa im naturwissenschaftlichen Bereich anstanden. Was beim Leenachwuchs beliebt ist? „Mangas – japanische Comics – etwa. Aber auch Fantasie und Abenteuerergeschichten gehen immer, am besten beides zusammen“, schildert Schepers. Eine Motivation zum Mitmachen sei, dass die Club-Mitglieder „während der Ferien Hörbücher und Toni-Figuren kostenlos ausleihen können und wir in dieser Zeit die neuesten Bücher exklusiv für den Club haben“. Allerdings absolvierte nur rund die Hälfte der Kinder das Club-Pensum komplett – eigentlich überraschend, denn während eines Teils der Ferien schien die Sonne deutlich weniger als am Freitag bei der Abschlussparty. Lesen war eine gute Beschäftigung an Regentagen.