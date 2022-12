Grevenbroich schreibt wieder ein Plus im Etat Große Mehrheit für den Haushalt 2023

Info

Haushalt Der im Oktober von

Kämmerer Frank Möller eingebrachte Etat-Entwurf 2023 sieht ein Plus von rund acht Millionen Euro vor. Auch für 2024 erwartet die Stadt einen Jahresüberschuss von 3,3 Millionen Euro. Damit wäre das Ziel des Sanierungsplans erreicht.

Projekte Das sicherlich umfassendste Vorhaben 2023 wird die Umwandlung der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven in die dritte Gesamtschule sein. Zeitnah sollen darüber hinaus die drei großen Kitas in der Coens-Galerie, in Neuenhausen und an der Merkatorstraße realisiert werden – mit mehr als 300 Plätzen. Die mit 7,5 Millionen Euro veranschlagte Sanierung der Dreifachhalle an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ist ebenso für das nächste Jahr geplant wie die Ertüchtigung der Turnhalle in Frimmersdorf, die rund 840.000 Euro kosten soll.