Kanalbau in Grevenbroich Große Maschine presst Abwasserkanal unter K 39-Kreuzung her

Wir werden in einem unterirdischen Rohrvortrieb Kanalrohre unter der Kreuzung der Kreisstraße 39 mit der Frankenstraße und Grevenbroicher Straße her pressen“, kündigt GWD-Prokurist Torsten Küpper an und ergänzt: „Dabei handelt es sich um eines unserer größten Bauprojekte in den vergangenen Jahren.“