Einsatz in Grevenbroich : Große Kastanie kracht auf Hotel an der Röntgenstraße

Grevenbroich Zu einem längeren Sturmeinsatz rückte die Feuerwehr Grevenbroich am Montag Morgen aus. Heftige Windböen hatten gegen 5 Uhr den Stamm einer rund 15 Meter hohen Kastanie an der Röntgenstraße in Grevenbroich bersten lassen.