Produktvorschießen am 27. Dezember in Grevenbroich Das große Feuerwerk kostet diesmal Eintritt

In Grevenbroich gibt’s schon am 27. Dezember einen Vorgeschmack auf Silvester. Das Pyroteam um Sascha Krumbach wird kurz vor dem Jahreswechsel all das in die Luft schießen, was unter Fans aktuell angesagt ist – begleitet von einer professionellen Feuerwerk- und Lasershow. Schon zum zehnten Mal findet das Event an der Nordstraße statt, diesmal aber mit einem kleinen Unterschied. Für das Spektakel wird Eintritt genommen.