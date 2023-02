Bewegung in Wevelinghoven Groß hilft Klein beim NRW-Motoriktest

Die rund 70 Drittklässler der Gebrüder-Grimm-Schule kamen am Dienstag ganz schön ins Schwitzen. Sie nahmen teil am Motorik-Test, der an den Grundschulen in NRW durchgeführt wird. Schüler des Pascal-Gymnasiums halfen bei der Erfassung der Daten. Es sah so aus, als seien die erzielten Ergebnisse so schlecht nicht. Es ging um die motorischen Fähigkeiten, um Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.