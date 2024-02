Fake-Eintrittskarten für Ü25-Altweiberparty in Orken „Grielächer“-Karnevalisten warnen vor Ticket-Betrügern

„Wahrscheinlich versuchen dubiose Betrüger, sich an kleineren Veranstaltungen zu bereichern. Möglicherweise in der Hoffnung, dass sie für zehn Euro niemand bei der Polizei anzeigt“, sagt Bronneberg. Er geht davon aus, dass gefälschte Eintrittskarten in weit mehr als nur drei Fällen erworben wurden. Vor diesem Hintergrund stellt der Chef der Karnevalisten klar, dass sein Verein keine Online-Tickets für die Altweiberparty anbietet. Sollte also jemand Karten per E-Mail versenden wollen, sollten alle Alarmglocken klingen, meint Bronneberg.