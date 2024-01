Mit dem Bundesstart von „Dune 2“ „Grefi“-Kino plant wieder lange Filmnächte

Lange Filmnächte gehörten vor vielen Jahren zum festen Bestandteil des Kino-Programms im Monti. An diese Zeiten will „Grefi“-Chef Jochen Kuhnert wieder anknüpfen. Gelegenheit dazu bietet der Science-Fiction-Blockbuster „Dune 2“, der in Grevenbroich bereits am Mittwoch, 28. Februar, in der Preview zu sehen sein wird. Zwei Tage später wird er im Rahmen eines „Double-Features“ zusammen mit dem ersten Teil der Wüstenplanet-Saga gezeigt.