Bunter Hingucker in der Südstadt : Graue Trafokästen werden schöner

Das wird was: Damir Bausch verschönert Trafokästen in der Südstadt. Den größten Teil seiner Arbeit hat der Künstler schon fertiggestellt. Foto: Dieter Staniek

Südstadt In der Südstadt steht bald ein neuer Blickfang: Der Graffiti-Künstler Damir Bausch hat am Montag damit begonnen, drei nebeneinander stehende Trafokästen in einen Triptychon zu verwandeln. Wo die Erftwerkstraße auf den Herkenbuscher Weg trifft, soll die von ihm gesprayte Gerbera schon bald ein echter Hingucker sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Der Förderverein für die Südstadt hat das Freilicht-Gemälde finanziert – und ist damit einer Idee von Ulrike Oberbach gefolgt. Die Ratsfrau der Wählergemeinschaft „Mein Grevenbroich“ hatte bereits im Vorjahr eine Aktion gestartet, mit der die Stadt etwas bunter gestaltet werden soll. Konkret geht es um die Trafokästen, die oft beschmiert, vielfach verwittert und fast immer unansehnlich sind. „Die wenigsten Firmen kümmern sich leider um diese Dinger“, beklagt die Politikerin.

Seit dem Start ihrer Initiative haben sich bereits mehrere Stromkästen in echte Schönheiten verwandelt. Mehrere Beispiele stehen im Stadtzentrum. Am Ostwall etwa gestaltete der Grevenbroicher Künstler Patrick Schmitz zwei Trafos zu Wegweisern um, die zum Museum führen. Einen weiteren knöpfte sich der Graffiti-Künstler Christoph Schade vor, der mit einer knallbunten Farbexplosion auf das Café Kultus aufmerksam macht. Und in der Südstadt wurden die Schüler Maximilian Scheuerer und Jakob Bitzer vom Erasmus-Gymnasium tätig: Ihr prächtiger Regenbogen ziert nun ehemals graue Telefonkästen.

„Es gibt noch viele dieser Häuschen, denen etwas Farbe gut tun würde“, sagt Ulrike Oberbach, die solcherlei Initiativen gerne unterstützt – etwa, indem sie die für die Straßenkunst erforderlichen Genehmigungen einholt. In der Regel werden Sponsoren gesucht, die für die Farbe und das Künstler-Honorar aufkommen. So war das jetzt auch in der Südstadt.