„Kum, loss mer senge“ im Sebastianushaus : „Granufinken“ laden zum Mitsingen nach Hülchrath ein

Mitsing-Abende in Mundart liegen im Trend – in Köln werden damit ganze Hallen gefüllt. Nur „auf dem Land“ sind sie noch selten. Diese Lücke wollen nun „Die fidelen Granufinken“ mit Ex-Rabaue-Chef Peter Kempermann, Josef Holzapfel und Peter Lys füllen. Die drei Musiker laden Sangesfreudige für Freitag, 15. November, zu „Kum, loss mer senge“ ins Hülchrather Sebastianushaus ein. Um 19.30 Uhr geht es los.

Im vergangenen Frühjahr hat das Trio probeweise schon einmal einen solchen Abend veranstaltet. „Es war riesig, wie die Leute mitgegangen sind“, sagt Peter Lys. Nun wollen die „Granufinken“ solche Mitsing-Events öfter veranstalten – „dafür gibt es offensichtlich einen Bedarf“. In Hülchrath werden die drei Musiker sowohl Klassiker als auch neuere Titel von den Brings, den Räubern oder den Bläck Fööss anstimmen und zum Mitsingen animieren. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert.