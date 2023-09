Förderverein startet Aktion hinter der Villa Erckens Granitstrahlen im Stadtpark werden mit Schrubbern auf Vordermann gebracht

In den vergangenen Jahren hat der Förderverein den größtenteils unansehnlich gewordenen Stadtpark von örtlichen Fachleuten wieder so herrichten lassen, wie er zur Zeit der Landesgartenschau 1995 aussah. Zudem wurden – auch mit Hilfe von Sponsoren – mehrere neue Bäume gesetzt, die an heißen Tagen bereits ordentlich Schatten spenden. Weitere Pflanzungen sollen im Herbst erfolgen.