Polizei ermittelt in Grevenbroich Viele Gräber auf Friedhof verwüstet

Die Polizei ermittelt in einem Vandalismus-Fall, der sich in der Nacht zu Freitag auf dem Stadtmitte-Friedhof an der Montanusstraße ereignet hat. Unbekannte haben dort mehrere Gräber verwüstet. „Zurzeit sind uns 20 beschädigte Grabstätten bekannt“, sagte ein Sprecher der Kreispolizei am Freitag Nachmittag auf Anfrage unserer Redaktion.