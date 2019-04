Unternehmen in Grevenbroich : Familienbetrieb feiert 140-jähriges Bestehen

Grevenbroich Deutschlandweit eines der ältesten Unternehmen, verzichtet Grabmale Geuer auf eine große Feier, sondern unterstützt die Existenzhilfe.

Firmengründer Michael Geuer war so etwas wie das schwarze Schaf der Familie. Er wollte partout nicht, den väterlichen Winzer-Betrieb übernehmen. Anstelle dessen absolvierte er eine Steinmetzlehre und gründete 1879 die Firma Michael Geuer, Grabmale und Naturstein. Der erste Werkplatz der Firma befand sich im Bereich der heutigen „Alten Bergheimerstraße“, Hausnummer 5. Jetzt feiert die alteingesessene Grevenbroicher Firma auf den Monat genau ihr 140-jähriges Bestehen. Dass sie im Firmenwappen noch immer eine Traube zeigt, geht auf Firmengründer Michael I. zurück. „Der Tradition verpflichtet, heißen wir alle Michael“, erklärt der heutige Chef – nach familieninterner Zählung „Michael V“. „Für mich gab es niemals einen Plan B“, alternativlos sei sein kreativer Werdegang nach dem Abitur zum Steinmetz und Steinbildhauermeister gewesen. „Schon als Kind war ich hier, bin mit dem Metier groß geworden.“ Seit 2005 leitet er zusammen mit Ehefrau Silke die Firma. 2018 erhielt er seinen Meisterbrief in Silber. Natürlich hat sich in den vergangenen 140 Jahren viel getan: Vom ursprünglichen Werkplatz im Bereich der heutigen „Alten Bergheimerstraße“, mehrfach von der sonst so ruhig dahin dümpelnden Erft überflutet, ist der Betrieb längst an die Lindenstraße gezogen. Auch das Portfolio wurde erweitert, waren es einstmals hauptsächlich Grabmale, werden aus Materialien wie Quellstein, Bronze und Silber längst auch Skulpturen für den Garten gefertigt. „Abstraktes in Stelenform machen wir ebenso wie Vogeltränken“, berichtet Silke Geuer. Nicht „nur auf Tod und Trauer beschränkt“ ist das Familienunternehmen. „Natürlich wird oft geweint. Aber ebenso oft herzlich gelacht.“ Denn da die Geuerschen Grabwerke „individuell sind und die Persönlichkeit“ des Toten widerspigeln, werden im Vorfeld eben „oft Anekdoten erzählt“.