Evangelische Kirche in Grevenbroich Großer Gottesdienst zum Reformationstag in der Christuskirche

Die evangelische Kirchengemeinde kündigt für kommenden Dienstag, 31. Oktober, einen besonderen Gottesdienst an: In der Christuskirche am Hartmannweg soll um 19.30 Uhr ein Kantatengottesdienst beginnen. Aufgeführt wird die Bachkantate 80, „Eine feste Burg ist unser Gott“, für Soli, Chor und Orchester durch die Solisten Katharina Botzet (Sopran) und Klaus-Peter Pfeifer (Bass) sowie die Mitglieder des Neusser Kammerorchesters und der evangelischen Kantorei Grevenbroich unter Leitung von Karl-Georg Brumm.