Herbstferien vor der eigenen Haustür : Ferienprogramm in der Südstadt

Südstadt Anmeldung zum Herbstferienspaß an der GoT sind ab sofort möglich.

Programm bietet die „Ganz offene Tür“ an St. Joseph immer. Um speziell für diejenigen, die in den Ferien nicht wegfahren, eine Mischung aus Spaß, Sport und sinnvoller Beschäftigung anzubieten, haben GoT-Chef Christof Bongers und Mitarbeiter entsprechende Angebote ausgetüftelt. Die Anmeldungen für das Freizeitvergnügen in den beiden „Kartoffelferienwochen“ laufen.

„Wir kombinieren Klassiker und einiges Neues“, erzählt Mitarbeiterin Vanessa Mier über das Konzept. Denn in der Vergangenheit wurde meist die erste Woche „gut und die zweite Woche oft nur schwächelnd angenommen.“ Neue Akzente sollen für neue Attraktion sorgen. „Es sind jeweils Tagesangebote“, berichtet die Sozialpädagogin. Manche Kinder haben „keine Lust, eine Woche am Stück etwas zu machen, sondern wollen punktuell etwas unternehmen.“ Schwerpunkte werden beispielsweise mit Besuchen in der Eishalle oder zum Klettern gesetzt. Auch ein Ausflug in die Soccerhalle sowie zum Lasertag stehen auf dem Programm. Außergewöhnlich könnte der Wandertag werden. „Dazu soll es zur Exkursion in die Eifel gehen“, kündigt Vanessa Mier den naturkundlichen Ausflug mit Kräuter- und Pilzkunde an. „Wandern ist nicht nur etwas für Senioren, das kann richtig Spaß machen und eine sportliche Herausforderung sein.“ Geplant ist auch ein Besuch des Arnheimer Zoos. „Die dort lebende Tiere haben richtig Platz und große Areale“, sagt Christoph Bongers. Der weite Auslauf stellt besondere Erlebniswelten dar.