Karnevalistischer Sport in Grevenbroich In der Erftaue wird jeck gegolft

Gemeinsam mit etwa 30 jecken Golfern spielten sie das Format „Texas Scramble“, wobei in Vierergruppen an verschiedenen Löchern des Platzes gestartet wird. Nach dem signalgebenden „Kanonenstart“ schlägt beim Texas Scramble jeder Spieler seinen eigenen Ball, wobei anschließend stets der beste Ball der Gruppe gewertet wird. Das Team mit der niedrigsten Schlaganzahl gewinnt. Beim „Juxturnier“ der Erftaue waren zwar nur drei Schläger und ein Putter erlaubt, dafür gab es das ein oder andere Bierchen in die Hand.