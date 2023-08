Ehejubiläum in Grevenbroich Goldhochzeitspaar Anita und Paul Bongartz liebt das Schützenwesen

Beim Schützenfest in Alt-Elfgen lernten sich Anita und Paul Bongartz kennen. Der Bürgerschützenverein Elfgen Belmen war dann über 50 Jahrzehnte das gemeinsame Hobby der beiden, die sich am 24.8. 1973 auf dem Grevenbroicher Standesamt das Ja-Wort gaben. Die kirchliche Hochzeit feierte das Paar am 21. September in der Pfarrkirche St. Georg in Alt-Elfgen.