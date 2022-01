Ehejubiläum in Grevenbroich-Kapellen : Goldhochzeiter lernten sich in Bäckerei Erschfeld kennen

Feiern ihre Goldhochzeit: Regina und Karl-Heinz Dahlmann. Foto: Privat

Kapellen Regina (68) und Karl-Heinz (71) Dahlheim lernten sich in der Bäckerei Erschfeld in Langwaden kennen. Er war dort Konditor, sie fuhr mit ihrer Schwester in einem Verkaufswagen über die Dörfer. Schnell funkte es zwischen den beiden, denn nur wenige Monate später gaben sie sich da Ja-Wort. Das war vor 50 Jahren.

Regina Dahlheim wuchs mit fünf Geschwistern in Kapellen auf. Nach der Schule ging sie, wie ihre Schwester Monika, bei Erschfeld arbeiten. Dort lernte sie ihren Karl-Heinz kennen, der in Neuss geboren wurde und mit acht Geschwistern in Hoisten aufwuchs. Den Beruf des Konditors erlernte er bei Uhlenbrock in Neuss, ehe er nach Langwaden zu Erschfeld wechselte. Schon wenige Monate nach dem Kennenlernen heiratete das Paar und zog nach Wevelinghoven.

Drei Kinder wurden geboren. Joachim (49), Kirsten (47) und Diana (40). Nach der Geburt des dritten Kindes zog die Familie nach Kapellen, wo sie viele Jahre im Haus der Großmutter an der Neusser Straße lebte. Regina Dahlheim blieb nach den Geburten der Kinder zu Hause und widmete sich ganz dem Haushalt. Karl-Heinz wechselte von Erschfeld aus zur Alu Norf, wo er 40 Jahre im Walzwerk arbeitete.

„Besondere Vereinsmenschen waren meine Eltern nie, die Familie war ihr ein und alles“, erzählt Tochter Diana. Großen Wert legten sie auf Urlaube mit der ganzen Familie. Im Sommer ging‘s nach Spanien, wo gemeinsam wunderschöne Zeiten verbracht wurden. Noch heute freut sich die Jubilarin, wenn die Kinder und fünf Enkel – Aline, Chantal, Luca, Alana und Diego – zusammenkommen und sie im Bungalow „Am unteren Bend“ besuchen.