Brigitta und Erwin Pydde aus Grevenbroich : Goldhochzeiter hoffen auf große Feier im September

Orken Vor 50 Jahren – am 16. März 1971 – gaben sich Brigitta und Erwin Pydde vor dem Standesbeamten das Ja-Wort. Mit den Nachbarn wollen sie mit einem Glas Sekt auf ihre Goldhochzeit anstoßen – „natürlich mit Abstand“. Beide hoffen, im September den Tag der kirchlichen Heirat groß feiern zu können. Tochter Birgit, die mit ihren beiden Kindern in Köln-Rodenkirchen wohnt, drückt die Daumen, dass es klappt.

Brigitta Cecotta (69), genannt Gitta, wurde in Elsen geboren und wuchs mit zwei Geschwistern auf. Nach der Schule begann sie eine Ausbildung im Krankenhaus, arbeitete später in einer Arztpraxis und beim Bauverein. 1969 kam es in der Gasstätte Schur (später „Flönz“) zum ersten Treffen mit Erwin Pydde, der ihr sehr gefiel. Der heute 71-Jährige wurde in Ludwigslust geboren und kam mit seiner Mutter und einem Bruder im Alter von zwei Jahren nach Orken. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine Bäckerlehre. „1971 mussten wir heiraten“, erzählt die Jubilarin. Nicht weil ein Kind unterwegs war, sondern um eine Wohnung zu bekommen. „Das war damals so“, berichtet die Orkenerin.