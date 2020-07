Menschen in Grevenbroich : Aus Disko-Besuch wurden 50 gemeinsame Ehejahre

Orken Irmtrud und Roland Spengler haben Grund zu feiern. Vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort fürs Leben. Am 17. Juli 1970 traten sie in der Villa Erckens vor den Standesbeamten.

Am selben Tag erhielten sie in der evangelischen Kirche in der Stadtmitte den kirchlichen Segen. Roland war bei der Bundeswehr und trat in Uniform vor den Altar, seine Frau Irmtrud ganz traditionell in Weiß mit gerade mal 16 Jahren.

Irmtrud (66, geborene Schnitzler) wuchs mit vier Geschwistern in Norf auf. Nach der Schule machte sie im Lebensmittelgeschäft Niehsen in Norf eine Lehre zur Verkäuferin. Mit ihrer Familie zog sie später nach Grevenbroich. Roland stammt aus Wernigerode im Harz. Eingeschult wurde er in Engkirsch an der Mosel, wo die Familie, zu der drei Kinder gehörten, ein paar Jahre lebte. Wie der Vater von Irmtrud fand auch Rolands Vater Arbeit bei Rheinbraun, so dass es zum Umzug nach Grevenbroich kam. Bei Rheinbraun arbeitete auch Roland (70). Er machte eine Lehre zum Betriebsschlosser und fand über eine Clique in der Südstadt die Frau fürs Leben. Irmtrud hatte die Lehre bei Landwehrs in Orken beendet. Im Anschluss arbeitete sie beim Kaufhof und 25 Jahre bei Aldi. Gefunkt hat es zwischen den beiden bei einem Ausflug in die Disco „White Horse“ in Kaster. Ein Jahr später wurde geheiratet.