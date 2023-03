Goldene Hochzeit in Kapellen Die Liebe fürs Leben kam beim 24-Stunden-Rennen

Einmal wöchentlich geht der Jubilar reiten, er hält sich fit in einer Herzsportgruppe. Seine Frau geht regelmäßig mit einer Freundin spazieren. Beide wohnen gerne in Kapellen, wo sie in guter Nachbarschaft leben. Mit Freuden und Familie wird im Anschluss an einen Gottesdienst am Freitag gefeiert.