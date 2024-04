Grevenbroich: Goldhochzeit in Orken Im Elsener „Royal-Club“ die Liebe fürs Leben getroffen

Eine erste Wohnung bezog das junge Paar an der Düsseldorfer Straße in Orken, später zogen sie nach Elsen. Lisette Scharner arbeitete bei Aldi, in einer Boutique und bei der Lebenshilfe in Wevelinghoven. Als Sohn Dennis geboren wurde, kauften beide ein Haus in Noithausen. Der Sportgemeinschaft Orken-Noithausen gehört Wolfgang Scharner seit 1961 an. Er engagiert sich nach wie vor im Vorstand und spielt Fußball bei den „Alten Herren“.