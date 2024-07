Goldhochzeit in Kapellen Nach dem Kennenlernen ging’s schon bald vor den Traualtar

Im Karneval 1974 lernten sich die beiden über gemeinsame Freunde kennen und schlossen schon wenige Monate später den Bund fürs Leben. Das junge Paar wohnte auf der Furth in Neuss, in Erfttal, kurze Zeit in Mühlheim und insgesamt 28 Jahre in Holzheim. Nach der Geburt der Söhne Dennis (44) und Oliver (42) übernahm Maria Spenrath kleinere Jobs und kümmerte sich hauptsächlich um den Haushalt und die Erziehung der Kinder.