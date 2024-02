Goldhochzeit in Grevenbroich-Gustorf Disko im Central-Hotel legte den Grundstein für 50 Ehejahre

Irene Clahsen (69) wurde in Rath geboren und wuchs mit vier Geschwistern in Bedburdyck auf. Nach der Schule machte sie eine Lehre in der Schneiderei Kessel in Gierath und arbeitete später in Noithausen und bei Walfraf in Grevenbroich. Heinz-Jürgen Clahsen (72) wuchs in Noithausen auf und absolvierte nach der Schule bei Opel Hermanns am Hammerwerk eine Lehre als Schlosser. Für das Gierather Unternehmen „Servos & Chahoud“ ging er 23 Jahre als Schlosser auf Montage.